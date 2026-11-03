Propiedades del aceite de oliva para recuperar la salud de las fibras capilares

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Para obtener resultados visibles sin sobrecargar el cuero cabelludo, es necesario seguir un procedimiento riguroso. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de aceite, previamente templada en las palmas, exclusivamente desde la mitad de la cabellera hacia las puntas. Tras dejarlo actuar entre veinte y treinta minutos, preferiblemente con un gorro térmico, el proceso de aclarado debe realizarse aplicando champú sobre el cabello seco o ligeramente húmedo antes de añadir agua, lo que facilita la eliminación de residuos oleosos.

La frecuencia de este tratamiento debe ajustarse a las características de cada persona. En cabellos secos o castigados se sugiere su uso dos veces por semana, mientras que para melenas normales basta con una sesión semanal. Por su parte, quienes poseen cueros cabelludos grasos deben limitar la aplicación a dos veces al mes, concentrando el producto únicamente en las puntas más desgastadas. Este bálsamo vegetal garantiza resultados a corto plazo, devolviendo la vitalidad y luminosidad perdidas por el desgaste cotidiano.