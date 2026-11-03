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Propiedades del aceite de oliva para recuperar la salud de las fibras capilares

Estética natural

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Imagen de la noticia: Propiedades del aceite de oliva para recuperar la salud de las fibras capilares

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El uso de ingredientes naturales ha ganado terreno en la cosmética actual, destacando el aceite de oliva como un aliado fundamental para tratar las hebras secas, quebradizas o dañadas por factores ambientales y térmicos. Este extracto líquido actúa como un potente emoliente que penetra en el tallo del pelo, disminuyendo la porosidad y aportando una barrera protectora gracias a su alta concentración de ácidos grasos monoinsaturados, vitamina E y polifenoles.

Guía completa del aceite de oliva para el cabello: uso, frecuencia y beneficios claveFoto cortesía de: freepik

Para obtener resultados visibles sin sobrecargar el cuero cabelludo, es necesario seguir un procedimiento riguroso. Se recomienda aplicar una pequeña cantidad de aceite, previamente templada en las palmas, exclusivamente desde la mitad de la cabellera hacia las puntas. Tras dejarlo actuar entre veinte y treinta minutos, preferiblemente con un gorro térmico, el proceso de aclarado debe realizarse aplicando champú sobre el cabello seco o ligeramente húmedo antes de añadir agua, lo que facilita la eliminación de residuos oleosos.

La frecuencia de este tratamiento debe ajustarse a las características de cada persona. En cabellos secos o castigados se sugiere su uso dos veces por semana, mientras que para melenas normales basta con una sesión semanal. Por su parte, quienes poseen cueros cabelludos grasos deben limitar la aplicación a dos veces al mes, concentrando el producto únicamente en las puntas más desgastadas. Este bálsamo vegetal garantiza resultados a corto plazo, devolviendo la vitalidad y luminosidad perdidas por el desgaste cotidiano.

Con información de Freepik

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