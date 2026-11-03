El uso de ingredientes naturales ha ganado terreno en la cosmética actual, destacando el aceite de oliva como un aliado fundamental para tratar las hebras secas, quebradizas o dañadas por factores ambientales y térmicos. Este extracto líquido actúa como un potente emoliente que penetra en el tallo del pelo, disminuyendo la porosidad y aportando una barrera protectora gracias a su alta concentración de ácidos grasos monoinsaturados, vitamina E y polifenoles.
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Propiedades del aceite de oliva para recuperar la salud de las fibras capilares
Estética natural
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