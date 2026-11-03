Las autoridades de seguridad del Estado han definido una nueva hoja de ruta operativa con el objetivo de tecnificar el rastreo de datos y la atención inmediata de contingencias durante el despliegue del plan preventivo Navidades Seguras 2026. El anuncio se realizó tras una reunión en la sede del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, junto a representantes del Observatorio Venezolano de Seguridad.
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Plan Navidades Seguras 2026 priorizará la digitalización de datos para la atención de contingencias
Seguridad ciudadana
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Con información de noticiascol.com
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