Plan Navidades Seguras 2026 priorizará la digitalización de datos para la atención de contingencias

Durante la jornada de evaluación, las comisiones técnicas destacaron la importancia de digitalizar el registro de eventos y el flujo de temporadistas en tiempo real. Según lo informado, esta recolección continua de indicadores permitirá a los cuerpos de seguridad reubicar los patrullajes e incrementar la presencia policial en aquellos sectores que registren una mayor concentración de personas.

Esta estrategia se enmarca en los lineamientos del eje de la Tercera Transformación (3T) del Plan Nacional de las 7T, orientado al resguardo de la convivencia social y la estabilidad del orden público. Como parte de los acuerdos, el equipo multidisciplinario determinó afianzar la integración de las herramientas digitales entre los cuerpos policiales y los organismos de gestión de riesgo, asegurando la fluidez informativa dentro del esquema de los Cuadrantes de Paz.

El dispositivo de seguridad mantendrá vigilancia permanente en las principales carreteras, arterias viales, nodos comerciales y centros de transporte terrestre en todo el territorio nacional a lo largo de las festividades decembrinas.