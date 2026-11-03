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Plan Navidades Seguras 2026 priorizará la digitalización de datos para la atención de contingencias

Seguridad ciudadana

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Las autoridades de seguridad del Estado han definido una nueva hoja de ruta operativa con el objetivo de tecnificar el rastreo de datos y la atención inmediata de contingencias durante el despliegue del plan preventivo Navidades Seguras 2026. El anuncio se realizó tras una reunión en la sede del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, junto a representantes del Observatorio Venezolano de Seguridad.

Durante la jornada de evaluación, las comisiones técnicas destacaron la importancia de digitalizar el registro de eventos y el flujo de temporadistas en tiempo real. Según lo informado, esta recolección continua de indicadores permitirá a los cuerpos de seguridad reubicar los patrullajes e incrementar la presencia policial en aquellos sectores que registren una mayor concentración de personas.

Esta estrategia se enmarca en los lineamientos del eje de la Tercera Transformación (3T) del Plan Nacional de las 7T, orientado al resguardo de la convivencia social y la estabilidad del orden público. Como parte de los acuerdos, el equipo multidisciplinario determinó afianzar la integración de las herramientas digitales entre los cuerpos policiales y los organismos de gestión de riesgo, asegurando la fluidez informativa dentro del esquema de los Cuadrantes de Paz.

El dispositivo de seguridad mantendrá vigilancia permanente en las principales carreteras, arterias viales, nodos comerciales y centros de transporte terrestre en todo el territorio nacional a lo largo de las festividades decembrinas.

Con información de noticiascol.com

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