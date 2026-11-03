Piden a la Fiscalía investigar denuncias de extorsión a la comunidad LGBTIQ+ en Maracaibo

De acuerdo con la información recabada, al menos cuatro personas han sido víctimas de un esquema de chantaje que utilizaba plataformas digitales de citas. El modus operandi consistía en la creación de perfiles falsos o la coordinación con usuarios existentes para pactar encuentros presenciales en la capital zuliana. Una vez concretada la cita, los implicados amenazaban a los afectados con exponerlos públicamente como supuestos «depredadores sexuales» si no entregaban sumas de dinero, bajo la presunción de que el miedo al escarnio público evitaría que las víctimas acudieran a las autoridades.

Los voceros de los colectivos denunciantes advierten que podrían existir otros casos bajo este mismo patrón, cuyos afectados han optado por el silencio ante el temor a represalias. Por ello, han hecho un llamado a los organismos judiciales para que garanticen canales seguros de denuncia para la comunidad, evitando así la revictimización de quienes han sido expuestos a estos procedimientos irregulares.

La solicitud ante la Fiscalía busca profundizar las pesquisas tanto a nivel corporativo como institucional, con el objetivo de determinar responsabilidades penales e identificar a la totalidad de los funcionarios de la PNB involucrados en estos actos de intimidación y cobro ilícito.