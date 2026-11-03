Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República el inicio de una investigación exhaustiva ante las denuncias de extorsión presentadas por integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en Maracaibo, estado Zulia. Según los reportes, en estos hechos estarían presuntamente implicados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Denuncias
Piden a la Fiscalía investigar denuncias de extorsión a la comunidad LGBTIQ+ en Maracaibo
Derechos humanos
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Con información de noticiascol.com
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