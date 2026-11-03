Pasos para tramitar la certificación de datos del Saime en línea

Para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial www.saime.gob.ve, acceder a la sección de trámites en línea y seleccionar la opción de gestión de documentos. Una vez dentro del sistema, es necesario ingresar el número de cédula y la contraseña personal.

Dentro del menú superior, el usuario debe dirigirse a la pestaña de Identificación Civil y seleccionar la opción Certificación de Datos. Tras verificar que la información personal sea correcta, el sistema solicitará la confirmación de los datos y el pago correspondiente.

Una vez procesado el pago a través de la pasarela bancaria disponible, el usuario debe confirmar el recibo en pantalla. Para finalizar el proceso, se debe acceder al panel principal, entrar en la sección de última orden y descargar el documento oficial para su posterior impresión.