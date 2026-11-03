El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene activo el proceso para que los ciudadanos obtengan la certificación de datos a través de su plataforma digital. Este documento es fundamental para validar la información de identidad ante instituciones públicas y privadas que requieran verificar los datos del usuario.
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Pasos para tramitar la certificación de datos del Saime en línea
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