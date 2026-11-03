El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, oficializó la reforma a la Ley 6 de 1987 que amplía los beneficios económicos y las rebajas obligatorias destinadas a los jubilados, pensionados y ciudadanos de la tercera edad en el país.
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Panamá reforma ley para ampliar beneficios y descuentos a jubilados
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