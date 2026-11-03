Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Panamá reforma ley para ampliar beneficios y descuentos a jubilados

Protección social

|1 min|
Imagen de la noticia: Panamá reforma ley para ampliar beneficios y descuentos a jubilados

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, oficializó la reforma a la Ley 6 de 1987 que amplía los beneficios económicos y las rebajas obligatorias destinadas a los jubilados, pensionados y ciudadanos de la tercera edad en el país.

La normativa actualizada contempla nuevos porcentajes de descuento en la adquisición de medicamentos, consultas médicas especializadas, terapias oncológicas, pruebas de laboratorio y dispositivos de asistencia técnica. Asimismo, la ley extiende estas facilidades a la contratación de servicios funerarios y a la compra de artículos de cuidado personal, como pañales para adultos.

Como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de estos derechos, las autoridades panameñas fijaron un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 5.000 dólares para las personas naturales o jurídicas que nieguen o ignoren los beneficios estipulados para este sector de la población.

Para asegurar la correcta aplicación de la ley, los organismos de protección al consumidor y regulación fiscal serán los encargados de fiscalizar que tanto los establecimientos comerciales como los centros de salud y prestadores de servicios ajusten sus sistemas de facturación a la nueva tabla de descuentos aprobada.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesJubiladosLey 6Panamá

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.