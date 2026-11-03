Panamá reforma ley para ampliar beneficios y descuentos a jubilados

La normativa actualizada contempla nuevos porcentajes de descuento en la adquisición de medicamentos, consultas médicas especializadas, terapias oncológicas, pruebas de laboratorio y dispositivos de asistencia técnica. Asimismo, la ley extiende estas facilidades a la contratación de servicios funerarios y a la compra de artículos de cuidado personal, como pañales para adultos.

Como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de estos derechos, las autoridades panameñas fijaron un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 5.000 dólares para las personas naturales o jurídicas que nieguen o ignoren los beneficios estipulados para este sector de la población.

Para asegurar la correcta aplicación de la ley, los organismos de protección al consumidor y regulación fiscal serán los encargados de fiscalizar que tanto los establecimientos comerciales como los centros de salud y prestadores de servicios ajusten sus sistemas de facturación a la nueva tabla de descuentos aprobada.