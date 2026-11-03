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Oswaldo Vizcarrondo convoca a 28 jugadores para amistosos de la Vinotinto ante País Vasco y Rusia

Selección Nacional de Fútbol

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El director técnico de la selección nacional de fútbol, Oswaldo Vizcarrondo, hizo pública este martes la lista de 28 convocados para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional se medirá ante el País Vasco y Rusia en una serie de encuentros diseñados para evaluar el rendimiento del equipo y avanzar en su proceso de consolidación.

La nómina, presentada a través de los canales oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), está integrada por cuatro arqueros, ocho defensores, ocho mediocampistas y ocho delanteros. Entre los llamados destaca la presencia de seis futbolistas que militan actualmente en la Liga FUTVE, combinados con figuras de proyección internacional.

El estratega nacional destacó que los encuentros ante vascos y rusos servirán como una prueba de alto nivel para medir el desempeño colectivo e individual. Vizcarrondo subrayó la calidad técnica de ambos rivales, señalando que el enfrentamiento exigirá un rigor táctico superior al equipo venezolano.

El listado incluye nombres de trayectoria en el balompié extranjero como Jon Aramburu, Yangel Herrera, Jefferson Savarino, Cristian Cásseres Jr. y Telasco Segovia. La convocatoria apuesta por una nueva generación de talentos que busca asegurar el recambio generacional de la Vinotinto de cara a los próximos ciclos competitivos.

Con información de noticiascol.com

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