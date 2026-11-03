El director técnico de la selección nacional de fútbol, Oswaldo Vizcarrondo, hizo pública este martes la lista de 28 convocados para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional se medirá ante el País Vasco y Rusia en una serie de encuentros diseñados para evaluar el rendimiento del equipo y avanzar en su proceso de consolidación.
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Oswaldo Vizcarrondo convoca a 28 jugadores para amistosos de la Vinotinto ante País Vasco y Rusia
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Con información de noticiascol.com
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