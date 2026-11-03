La Cumbre Iberoamericana, que se celebra este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en Madrid, contará con la participación de diez de los 22 líderes de los países miembros. El evento, organizado por el gobierno español junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), busca relanzar este espacio de diálogo tras la baja asistencia registrada en la edición anterior celebrada en Cuenca, Ecuador, en 2024.
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Olvier Blanco representará a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana
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