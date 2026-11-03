Olvier Blanco representará a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana

Entre las ausencias destacadas se encuentran la de la representante venezolana, Delcy Rodríguez, así como las de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum. En el caso venezolano, la delegación estará encabezada por el nuevo canciller, Olvier Blanco, mientras que Brasil y México enviarán a sus respectivos ministros de Exteriores.

Fuentes del Ejecutivo español señalaron que la inasistencia de Rodríguez responde a la situación interna de Venezuela. Por su parte, la ausencia de los mandatarios brasileño y mexicano se atribuye a factores logísticos y de agenda interna, aunque el gobierno anfitrión destacó la buena relación que mantiene con ambas naciones.

A pesar de las ausencias, el gobierno de España expresó satisfacción con el nivel de participación, subrayando que todos los países miembros tendrán representación. El objetivo principal de esta edición es fortalecer la cooperación regional mediante la creación de una red iberoamericana de reducción de riesgos de desastres, el impulso a una alianza de inteligencia artificial y la adopción de nuevas estrategias de movilidad académica y cuidados.

Entre los mandatarios que confirmaron su asistencia se encuentra el presidente de Argentina, Javier Milei. La cumbre, que se desarrolla bajo el lema “Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, incluirá además la participación de representantes de organismos internacionales como la ONU y el Consejo Europeo.