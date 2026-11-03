Niña de cinco años fallece tras colisión de vehículos en el estado Anzoátegui

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró a aproximadamente un kilómetro del cruce hacia Zuata. Una camioneta marca Ford, color azul y placas A17DHI16, impactó por la parte posterior a una motocicleta MD en la que se trasladaba el grupo familiar. Las investigaciones preliminares sugieren que la falta de iluminación en la motocicleta habría impedido que el conductor de la camioneta visualizara el vehículo a tiempo.

Debido a la fuerza del impacto, la menor salió expedida de la unidad y sufrió traumatismos que le causaron la muerte de forma inmediata. Por su parte, los adultos que la acompañaban, identificados como Carlos Higuera Figueroa, de 32 años, y Dennys Romero Narváez, de 31 años y madre de la niña, resultaron gravemente heridos.

Socorristas brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron de urgencia hasta el Hospital Tipo I de Pariaguán a bordo de una ambulancia de la empresa Petro Roraima. El grupo se desplazaba hacia la población de Pariaguán al momento del siniestro.

En el resguardo de la escena y apoyo vial intervinieron funcionarios militares de la 1era Compañía del Destacamento 524 de San Diego de Cabrutica, mientras que las autoridades de tránsito continúan con las experticias correspondientes para esclarecer los detalles del caso.