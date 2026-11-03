Un trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 31 de octubre en el estado Anzoátegui dejó como saldo el fallecimiento de una niña de cinco años y lesiones graves en dos adultos. El suceso tuvo lugar en la carretera que conecta a San Diego de Cabrutica con Pariaguán, específicamente en el municipio José Gregorio Monagas.
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Sucesos
Niña de cinco años fallece tras colisión de vehículos en el estado Anzoátegui
Sucesos en Anzoátegui
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Con información de noticiascol.com
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