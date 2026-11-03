Clara Vegas, Miss Universe Venezuela 2025, se encuentra lista para participar en la edición del certamen que se realizará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico. Durante su última rueda de prensa en Venevision, la reina de belleza reafirmó su compromiso con la preparación y la disciplina para alcanzar el objetivo de obtener la octava corona universal para el país.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Miss Universe Venezuela 2025 apuesta por la empatía y la autenticidad antes de viajar a Puerto Rico
Rumbo al certamen universal
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...