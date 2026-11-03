Miss Universe Venezuela 2025 apuesta por la empatía y la autenticidad antes de viajar a Puerto Rico

Ante los medios de comunicación, Vegas destacó la importancia de su labor social a través del proyecto «Clara Voluntad», iniciativa que brindó apoyo a comunidades vulnerables, incluyendo las afectadas por el sismo ocurrido el pasado 24 de junio en el estado La Guaira. Al ser consultada sobre su legado, la soberana expresó: «Quiero que me recuerden por mi capacidad de empatizar».

La representante venezolana, quien es hija de la ex Miss Venezuela 1990, Andreína Goetz, enfatizó que su camino en el certamen se basa en la autenticidad y el consejo de mantenerse fiel a su esencia. Durante el encuentro, también demostró su fluidez en el idioma inglés al responder preguntas de la prensa, asegurando que esta habilidad le permitirá expresar sus ideas con claridad en la competencia internacional.

«Estoy lista para brillar en Puerto Rico y traerme la octava corona», concluyó con seguridad, enfocada en construir lazos de amistad con el resto de las participantes durante la concentración previa al evento final.