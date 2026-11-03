La Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de Cabimas, bajo las directrices del alcalde Frank Carreño, continúa ejecutando el plan de demarcación vial en los alrededores de los planteles educativos de la localidad. El objetivo principal de estas labores es optimizar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas
Liceo Dr. Jesús Semprún recibe trabajos de señalización vial en Cabimas
Seguridad vial
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...