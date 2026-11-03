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Cabimas

Liceo Dr. Jesús Semprún recibe trabajos de señalización vial en Cabimas

Seguridad vial

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La Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de Cabimas, bajo las directrices del alcalde Frank Carreño, continúa ejecutando el plan de demarcación vial en los alrededores de los planteles educativos de la localidad. El objetivo principal de estas labores es optimizar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Este lunes 2 de noviembre, las cuadrillas se desplegaron en la calle Soledad de la parroquia La Rosa, específicamente frente al Liceo Dr. Jesús Semprún. La jornada contó con la participación articulada de funcionarios del Servicio de Tránsito Terrestre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizados (SINBOM).

La ingeniera Yolaida Barro, directora de la dependencia municipal, detalló que los trabajos realizados incluyeron la demarcación de pasos peatonales, líneas de «PARE», flechas de direccionamiento y la señalización de «Zona Escolar». Según la funcionaria, estas medidas buscan prevenir accidentes y resguardar a los estudiantes, docentes y conductores que transitan por la zona.

Las autoridades locales informaron que el cronograma de trabajo se mantendrá activo en otros sectores del municipio. La próxima jornada de demarcación está programada para este miércoles 4 de noviembre en el Liceo Pedro J. Hernández, ubicado en la Avenida Carabobo de la parroquia Ambrosio.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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