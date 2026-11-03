La 27.ª edición de los Latin Grammy se prepara para su gala anual el próximo 12 de noviembre, evento que contará con una destacada representación venezolana en su antesala. Chiqui Delgado y el actor Emmanuel Palomares serán los encargados de conducir la alfombra roja desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
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Latin Grammy 2026: Chiqui Delgado y Emmanuel Palomares presentarán el pre-show en Las Vegas
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Con información de Meridiano
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