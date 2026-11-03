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Latin Grammy 2026: Chiqui Delgado y Emmanuel Palomares presentarán el pre-show en Las Vegas

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La 27.ª edición de los Latin Grammy se prepara para su gala anual el próximo 12 de noviembre, evento que contará con una destacada representación venezolana en su antesala. Chiqui Delgado y el actor Emmanuel Palomares serán los encargados de conducir la alfombra roja desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

El talento venezolano se apoderará de la alfombra roja de los Latin Grammy

En esta labor, Delgado compartirá pantalla con Alejandra Espinoza y Raúl de Molina, figuras habituales en la transmisión de Univision. Por su parte, Palomares, reconocido por su trayectoria actoral, estará acompañado por Isadora, hija de Chayanne, marcando su debut conjunto en este tipo de coberturas.

El talento venezolano se apoderará de la alfombra roja de los Latin Grammy

La ceremonia principal reunirá a grandes exponentes de la música latina, entre los que destacan Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera y Sofía Reyes. Según informó la organización, el pre-show ofrecerá un resumen de las actividades previas, un segmento especial dedicado a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista y entrevistas con los primeros galardonados de la noche. El MGM Grand Garden Arena será el escenario que recibirá a los artistas más importantes de la industria en esta nueva entrega de los premios.

Con información de Meridiano

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