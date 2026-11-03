Latin Grammy 2026: Chiqui Delgado y Emmanuel Palomares presentarán el pre-show en Las Vegas

En esta labor, Delgado compartirá pantalla con Alejandra Espinoza y Raúl de Molina, figuras habituales en la transmisión de Univision. Por su parte, Palomares, reconocido por su trayectoria actoral, estará acompañado por Isadora, hija de Chayanne, marcando su debut conjunto en este tipo de coberturas.

La ceremonia principal reunirá a grandes exponentes de la música latina, entre los que destacan Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera y Sofía Reyes. Según informó la organización, el pre-show ofrecerá un resumen de las actividades previas, un segmento especial dedicado a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista y entrevistas con los primeros galardonados de la noche. El MGM Grand Garden Arena será el escenario que recibirá a los artistas más importantes de la industria en esta nueva entrega de los premios.