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La clara de huevo: un aliado natural para fortalecer y revitalizar el cabello

Cuidado capilar

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Imagen de la noticia: La clara de huevo: un aliado natural para fortalecer y revitalizar el cabello

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La clara de huevo se presenta como una alternativa natural y accesible para el cuidado del cabello, destacando por un perfil nutricional que beneficia directamente la estructura de la fibra capilar. Este ingrediente, común en los hogares, ofrece una composición rica en proteínas de alta biodisponibilidad como la ovoalbúmina, la conotransferrina y la lisozima.

Además de su aporte proteico, contiene minerales esenciales como el selenio, azufre, magnesio y potasio, junto a vitaminas del complejo B. El azufre, específicamente, estimula la síntesis de queratina, la proteína estructural primaria que compone gran parte de la fibra capilar, lo que se traduce en mayor resistencia y elasticidad frente al cepillado y otros factores externos.

Beneficios de la clara de huevo para el cabello: Este es el secreto para fortalecerloFoto cortesía de: freepik

Principales beneficios

El uso de este elemento permite una regulación sebácea óptima, ideal para cueros cabelludos grasos, al purificar los folículos sin alterar el pH. Asimismo, contribuye al fortalecimiento estructural al reducir la porosidad, aporta brillo y suavidad mediante el sellado de cutículas, y favorece la oxigenación folicular, lo que estimula el crecimiento de nuevas fibras.

Recomendaciones para su aplicación

Para aprovechar sus propiedades, se debe separar la clara de la yema y batirla ligeramente. La mezcla se aplica sobre el cabello seco o húmedo mediante masajes circulares, dejando actuar entre veinte y treinta minutos bajo una gorra plástica. Es fundamental retirar el producto con agua fría o templada; el uso de agua caliente debe evitarse para prevenir la coagulación de las proteínas. Incorporar este tratamiento una vez por semana devolverá la vitalidad perdida a cualquier tipo de melena, consolidándose como una opción sostenible y científicamente respaldada.

Con información de Freepik

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