La clara de huevo se presenta como una alternativa natural y accesible para el cuidado del cabello, destacando por un perfil nutricional que beneficia directamente la estructura de la fibra capilar. Este ingrediente, común en los hogares, ofrece una composición rica en proteínas de alta biodisponibilidad como la ovoalbúmina, la conotransferrina y la lisozima.
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La clara de huevo: un aliado natural para fortalecer y revitalizar el cabello
Cuidado capilar
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