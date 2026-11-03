Jude Bellingham es la nueva imagen de la campaña global de Calvin Klein

El concepto creativo de esta colaboración se centra en la idea del «ícono que cada persona lleva dentro», una filosofía que el deportista ha respaldado al señalar que la confianza comienza por sentirse cómodo con uno mismo. La colección Icon Cotton Stretch apuesta por una mezcla de algodón y elastano para garantizar soporte y libertad de movimiento en sus distintas siluetas, como el Boxer Brief y el nuevo Shine Trunk, que incorpora un acabado brillante en su banda elástica.

Con este lanzamiento, la marca reafirma su vínculo con figuras de influencia global. La campaña está disponible a nivel mundial desde este lunes 2 de noviembre en las tiendas físicas, plataformas digitales y espacios publicitarios de la firma.