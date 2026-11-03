El futbolista británico Jude Bellingham se ha convertido en la nueva imagen de Calvin Klein para encabezar la campaña global de la línea Icon Cotton Stretch. La propuesta, fotografiada en Madrid por Oliver Hadlee Pearch, busca resaltar la confianza y el estilo individual a través de una estética minimalista que se aleja de la intensidad habitual de los estadios.
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Jude Bellingham es la nueva imagen de la campaña global de Calvin Klein
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