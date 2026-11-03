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Inicia votación en Estados Unidos para definir la composición del Congreso y gobernaciones

Proceso electoral en Estados Unidos

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La jornada electoral de medio mandato comenzó este martes en Estados Unidos, con la apertura de los centros de votación que recibirán a cerca de 250 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

El proceso, que inició a las 5:00 de la mañana en Vermont, se extenderá progresivamente por los distintos husos horarios del país. Los electores definirán la nueva composición del Poder Legislativo al renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 asientos del Senado.

Además de la representación legislativa, la contienda incluye la elección de 36 gobernadores y las alcaldías de ciudades como Washington D.C. y Los Ángeles. El resultado de estas votaciones determinará el margen de gobernabilidad para los últimos dos años de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con las cifras oficiales, el padrón electoral registró un crecimiento del 3% respecto a los comicios de 2022, destacando la participación de 39 millones de votantes de origen hispano. Más de 57 millones de personas ejercieron su derecho mediante el voto anticipado o por correo antes de la jornada presencial de este martes.

Con información de noticiascol.com

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