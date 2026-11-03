La jornada electoral de medio mandato comenzó este martes en Estados Unidos, con la apertura de los centros de votación que recibirán a cerca de 250 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Inicia votación en Estados Unidos para definir la composición del Congreso y gobernaciones
Proceso electoral en Estados Unidos
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...