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Incautan tres pistolas y municiones a exlegislador en el estado Anzoátegui

Sucesos en Anzoátegui

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Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al Comando de Zona 52 y al Destacamento 524, ejecutaron la aprehensión de dos hombres en el estado Anzoátegui. Entre los detenidos figura un exparlamentario y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Amparo, ubicado en el municipio Independencia, cuando los uniformados ordenaron la detención de un vehículo tipo rústico, marca Toyota, modelo Land Cruiser de color blanco. Durante la inspección del automóvil, los funcionarios localizaron tres pistolas calibre 9 milímetros, 63 cartuchos sin percutir y tres teléfonos celulares.

Tras el hallazgo, los efectivos procedieron a asegurar la unidad y a trasladar a los ciudadanos identificados como Richard Cristóbal Rosa, de 43 años, y Alberth Enrique Leonett Filgueira, de 30, ante la fiscalía del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Sobre los detenidos, trascendió que Richard Cristóbal Rosa cumplió funciones como legislador en el Parlamento nacional durante el periodo 2011-2016. Asimismo, el ciudadano ha ocupado cargos en la administración pública regional en el sur del país y ha estado vinculado a la gestión de iniciativas en el ámbito deportivo local.

Los implicados fueron remitidos ante la fiscalía del Ministerio Público para dar curso a las averiguaciones pertinentes.

Con información de noticiascol.com

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