Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al Comando de Zona 52 y al Destacamento 524, ejecutaron la aprehensión de dos hombres en el estado Anzoátegui. Entre los detenidos figura un exparlamentario y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
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Sucesos
Incautan tres pistolas y municiones a exlegislador en el estado Anzoátegui
Sucesos en Anzoátegui
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Con información de noticiascol.com
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