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Inameh: Pronóstico para este lunes 3 de noviembre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 3 de noviembre de 2026 habrá nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional.

Según el Inameh, a primeras horas de la mañana, se estiman mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Miranda, La Guaira, Apure, Barinas, Táchira, Mérida y lago de Maracaibo.

A partir del mediodía, aumentará la cobertura nubosa con precipitaciones variables, algunas con descargas eléctricas en partes de Nororiente, Bolívar, Amazonas, región central, llanos occidentales, Cojedes, centro occidente, los Andes y Zulia.

Situación meteorológica en la Gran Caracas

Para la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se estiman lloviznas dispersas durante la mañana en las zonas de montaña.

Durante la tarde se prevé el desarrollo de mantos nubosos con precipitaciones.

Las temperaturas en la zona central oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 35°C en la franja costera de La Guaira.

Con información de Inameh

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