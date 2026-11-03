El Instituto Municipal del Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA) dio inicio a un Plan de Formación Educativa orientado a su personal, una iniciativa desarrollada en articulación con las misiones Robinson y Ribas. El programa, anunciado este 2 de noviembre por el director de la institución, Ricardo Espejo, busca ofrecer herramientas de superación académica a los trabajadores municipales.
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Cabimas
IMAUCA inicia plan de formación educativa para sus trabajadores en Cabimas
Gestión municipal
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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