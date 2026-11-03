Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cabimas

IMAUCA inicia plan de formación educativa para sus trabajadores en Cabimas

Gestión municipal

|1 min|
Imagen de la noticia: IMAUCA inicia plan de formación educativa para sus trabajadores en Cabimas

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Municipal del Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA) dio inicio a un Plan de Formación Educativa orientado a su personal, una iniciativa desarrollada en articulación con las misiones Robinson y Ribas. El programa, anunciado este 2 de noviembre por el director de la institución, Ricardo Espejo, busca ofrecer herramientas de superación académica a los trabajadores municipales.

La primera cohorte, conformada por aproximadamente 40 empleados, comenzó sus actividades el pasado viernes 30 de octubre en las instalaciones de la Universidad del Zulia (LUZ). Según detalló Espejo, el proyecto tiene como finalidad principal atender debilidades detectadas en materia de lectoescritura, además de brindar la oportunidad de culminar el bachillerato a quienes no han completado su educación media.

El director de IMAUCA señaló que esta política, impulsada por la gestión del alcalde Frank Carreño, tiene un carácter voluntario y busca dignificar la vida de los trabajadores, fomentando tanto su crecimiento personal como su perfeccionamiento dentro de la empresa. El proceso cuenta con el acompañamiento de facilitadores educativos para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en esta fase inicial.


Ing. Ricardo Espejo

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

CabimasEducaciónimauca

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.