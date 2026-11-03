IMAUCA inicia plan de formación educativa para sus trabajadores en Cabimas

La primera cohorte, conformada por aproximadamente 40 empleados, comenzó sus actividades el pasado viernes 30 de octubre en las instalaciones de la Universidad del Zulia (LUZ). Según detalló Espejo, el proyecto tiene como finalidad principal atender debilidades detectadas en materia de lectoescritura, además de brindar la oportunidad de culminar el bachillerato a quienes no han completado su educación media.

El director de IMAUCA señaló que esta política, impulsada por la gestión del alcalde Frank Carreño, tiene un carácter voluntario y busca dignificar la vida de los trabajadores, fomentando tanto su crecimiento personal como su perfeccionamiento dentro de la empresa. El proceso cuenta con el acompañamiento de facilitadores educativos para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en esta fase inicial.



Ing. Ricardo Espejo