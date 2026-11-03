IMAUCA implementa sistema de seguimiento en tiempo real para optimizar rutas en Cabimas

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes 2 de noviembre, el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA), Ricardo Espejo, presentó un balance sobre los avances en la recolección de desechos sólidos en la localidad. El funcionario destacó que, bajo el actual modelo de gestión, se han logrado recolectar 97.000 toneladas de basura en 997 puntos del municipio.
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Cabimas
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Gestión municipal
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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