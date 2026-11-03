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Cabimas

IMAUCA implementa sistema de seguimiento en tiempo real para optimizar rutas en Cabimas

Gestión municipal

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Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes 2 de noviembre, el presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA), Ricardo Espejo, presentó un balance sobre los avances en la recolección de desechos sólidos en la localidad. El funcionario destacó que, bajo el actual modelo de gestión, se han logrado recolectar 97.000 toneladas de basura en 997 puntos del municipio.

Espejo, quien también funge como director municipal de Ambiente, explicó que la institución ha incorporado herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa. Entre estas medidas, destaca la implementación de un sistema de seguimiento en tiempo real que permite monitorear el desplazamiento de las unidades, el cumplimiento de las rutas asignadas y el número de paradas realizadas por los vehículos compactadores.

Como parte de los proyectos próximos, el titular de IMAUCA anunció la apertura de una sala situacional destinada a la atención directa de las denuncias ciudadanas, permitiendo que los habitantes reporten cualquier irregularidad en el servicio. Asimismo, confirmó la llegada de nuevos contenedores para reforzar la recolección y la próxima inauguración de una sede administrativa en el sector Nuevo Juan.

El representante de la institución reiteró el llamado a los ciudadanos para que realicen el pago del servicio de manera constante, subrayando que la articulación con los cuatro niveles de gobierno ha sido clave para la recuperación de un sistema que anteriormente presentaba deficiencias. Según lo expuesto, el mantenimiento y la optimización del servicio dependen directamente de la colaboración de los usuarios a través de la suscripción y el pago puntual de las tarifas correspondientes.

Finalmente, Espejo enfatizó que la transformación del servicio de aseo urbano en Cabimas se mantiene como uno de los pilares de la gestión del alcalde Frank Carreño, buscando garantizar la recolección tanto en horario diurno como nocturno para beneficio de toda la comunidad.

La implementación de tecnologías como punta de lanza en el nuevo modelo de gerencia ha sido fundamental para alcanzar los resultados presentados durante este balance semanal.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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