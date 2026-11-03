Flor de Jamaica: un aliado natural para el control del colesterol y la hipertensión

Además de su impacto en la salud cardiovascular, esta infusión es reconocida por su capacidad antioxidante. Al combatir los radicales libres, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas. Asimismo, el consumo regular de esta bebida influye positivamente en el equilibrio de los lípidos en sangre, contribuyendo a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos.

Para obtener estos beneficios, es fundamental seguir un método de preparación que no degrade sus nutrientes. Se recomienda utilizar entre 10 y 15 gramos de cálices secos por cada litro de agua. El proceso consiste en hervir el agua, retirar del fuego, añadir las flores y dejar reposar tapado durante 8 a 10 minutos. Para mantener sus propiedades terapéuticas, es preferible evitar el uso de azúcares refinados, optando por alternativas como la estevia o el limón.