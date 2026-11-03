La flor de Jamaica, valorada históricamente en diversas regiones del mundo, ha ganado relevancia en los estudios nutricionales actuales gracias a su composición fitoquímica. Esta planta actúa como un aliado natural contra la hipertensión arterial, gracias a su alta concentración de antocianinas y polifenoles que funcionan como vasodilatadores.
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Bienestar
Flor de Jamaica: un aliado natural para el control del colesterol y la hipertensión
Salud y bienestar
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