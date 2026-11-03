Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Flor de Jamaica: un aliado natural para el control del colesterol y la hipertensión

Salud y bienestar

|1 min|
Imagen de la noticia: Flor de Jamaica: un aliado natural para el control del colesterol y la hipertensión

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La flor de Jamaica, valorada históricamente en diversas regiones del mundo, ha ganado relevancia en los estudios nutricionales actuales gracias a su composición fitoquímica. Esta planta actúa como un aliado natural contra la hipertensión arterial, gracias a su alta concentración de antocianinas y polifenoles que funcionan como vasodilatadores.

Además de su impacto en la salud cardiovascular, esta infusión es reconocida por su capacidad antioxidante. Al combatir los radicales libres, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas. Asimismo, el consumo regular de esta bebida influye positivamente en el equilibrio de los lípidos en sangre, contribuyendo a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos.

Para obtener estos beneficios, es fundamental seguir un método de preparación que no degrade sus nutrientes. Se recomienda utilizar entre 10 y 15 gramos de cálices secos por cada litro de agua. El proceso consiste en hervir el agua, retirar del fuego, añadir las flores y dejar reposar tapado durante 8 a 10 minutos. Para mantener sus propiedades terapéuticas, es preferible evitar el uso de azúcares refinados, optando por alternativas como la estevia o el limón.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarInfusionesNutriciónSalud natural

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.