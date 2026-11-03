La noche de este lunes 2 de noviembre, una explosión e incendio en la subestación eléctrica Federación, situada en el barrio Constitución de la parroquia Libertad, municipio Lagunillas, interrumpió el suministro de energía en diversos sectores de la Costa Oriental del Lago.
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Zulia
Explosión en subestación Federación dejó sin luz a sectores de Lagunillas por 12 horas
Incidente en la Costa Oriental del Lago
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Con información de noticiascol.com
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