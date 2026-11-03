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Explosión en subestación Federación dejó sin luz a sectores de Lagunillas por 12 horas

Incidente en la Costa Oriental del Lago

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La noche de este lunes 2 de noviembre, una explosión e incendio en la subestación eléctrica Federación, situada en el barrio Constitución de la parroquia Libertad, municipio Lagunillas, interrumpió el suministro de energía en diversos sectores de la Costa Oriental del Lago.

Habitantes de la zona reportaron un fuerte estruendo previo a la interrupción del servicio. Según informó la concejal Hiulis Rivero, presidenta del Concejo Municipal de Lagunillas, la falla impactó a comunidades como Libertad, “L”, “K”, El Rodeo, San José, La Vega, Sierra Maestra y Las Morochas III. Asimismo, el incidente afectó cinco circuitos específicos: Independencia, Sierra Maestra, La Granja, C.C. Oliva y La Playa.

Tras 12 horas de labores, los residentes de la parroquia Libertad confirmaron que el servicio eléctrico les fue restituido a las 7:00 de la mañana de este martes 3 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades competentes no se han determinado las causas que originaron el siniestro en la instalación. Cabe destacar que la subestación Federación registró un evento similar el pasado 6 de septiembre de 2026, cuando falló uno de sus interruptores.

Con información de noticiascol.com

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