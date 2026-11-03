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El aceite de oliva destaca como alternativa natural en rutinas de cuidado personal

Cuidado personal

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El aceite de oliva, valorado tradicionalmente en la gastronomía, ha ganado relevancia como un componente esencial en las rutinas de cuidado personal. Este ingrediente, conocido popularmente como oro líquido, es utilizado en la cosmética casera debido a su aporte de vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos.

Expertos señalan que el aceite de oliva ayuda a prevenir el envejecimiento y a mantener una apariencia saludable en la piel y el cabello. Su capacidad para hidratar y proteger frente a los efectos del tiempo lo convierte en una opción recurrente para quienes buscan alternativas naturales a los productos convencionales.

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Entre sus aplicaciones más comunes, destaca su uso como desmaquillante natural y exfoliante, permitiendo eliminar impurezas sin dejar residuos. Además, puede mezclarse con miel para reparar las puntas secas del cabello, aplicando la mezcla durante 20 minutos para aportar brillo y nutrición.

Asimismo, el masaje con unas gotas de este producto en manos y cutículas contribuye a mantener la piel suave y fortalecer las uñas. Este uso cosmético del aceite de oliva no es reciente, pues su aplicación en rituales de baño y cuidado personal se remonta a épocas antiguas, consolidándose como un recurso versátil en el hogar.

Con información de Freepik

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