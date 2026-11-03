El aceite de oliva destaca como alternativa natural en rutinas de cuidado personal

Expertos señalan que el aceite de oliva ayuda a prevenir el envejecimiento y a mantener una apariencia saludable en la piel y el cabello. Su capacidad para hidratar y proteger frente a los efectos del tiempo lo convierte en una opción recurrente para quienes buscan alternativas naturales a los productos convencionales.

Entre sus aplicaciones más comunes, destaca su uso como desmaquillante natural y exfoliante, permitiendo eliminar impurezas sin dejar residuos. Además, puede mezclarse con miel para reparar las puntas secas del cabello, aplicando la mezcla durante 20 minutos para aportar brillo y nutrición.

Asimismo, el masaje con unas gotas de este producto en manos y cutículas contribuye a mantener la piel suave y fortalecer las uñas. Este uso cosmético del aceite de oliva no es reciente, pues su aplicación en rituales de baño y cuidado personal se remonta a épocas antiguas, consolidándose como un recurso versátil en el hogar.