El aceite de oliva, valorado tradicionalmente en la gastronomía, ha ganado relevancia como un componente esencial en las rutinas de cuidado personal. Este ingrediente, conocido popularmente como oro líquido, es utilizado en la cosmética casera debido a su aporte de vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos.
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El aceite de oliva destaca como alternativa natural en rutinas de cuidado personal
Cuidado personal
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