Durante su participación en el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el Estado se encuentra en un proceso de negociación con organismos multilaterales para concretar un financiamiento por un monto de 17.000 millones de dólares. Estos recursos estarían destinados a respaldar tanto al sector público como al privado durante un periodo de cinco años.
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Ejecutivo nacional negocia financiamiento de 17.000 millones de dólares con organismos multilaterales
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Con información de noticiascol.com
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