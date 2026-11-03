Ejecutivo nacional negocia financiamiento de 17.000 millones de dólares con organismos multilaterales

Rodríguez subrayó que el objetivo principal de estos fondos es dinamizar el aparato productivo nacional, priorizando las iniciativas de producción sobre las experiencias de consumo. Según la funcionaria, aunque no se ofrecieron detalles técnicos sobre la estructura del crédito, la gestión se encuentra en una etapa gestión “bastante avanzada”.

Este anuncio se enmarca en las recientes aproximaciones con entidades financieras internacionales, tras la visita realizada a Venezuela el pasado 2 de octubre por una delegación del BID Invest, el brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El propósito de dicha misión fue evaluar las capacidades institucionales y los requerimientos de los sectores productivos del país.

Las relaciones formales con el BID fueron retomadas el pasado 24 de junio, luego de que se oficializara el nombramiento de Calixto Ortega como gobernador del país ante el organismo multilateral.