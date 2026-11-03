Detienen a dos mujeres en Táchira por presunta trata de personas en el terminal de San Cristóbal

El procedimiento se originó cuando una adolescente de 17 años, proveniente del estado Lara, intentaba tramitar un permiso de viaje acompañada por una joven de 19 años sin parentesco familiar. El destino declarado para la menor era la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Durante la gestión del documento en la oficina del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente, una tercera mujer de 23 años se presentó en el lugar e intentó sobornar a la funcionaria encargada para facilitar la salida de la menor.

Tras la intervención policial, las autoridades determinaron que la adolescente sería víctima de una red de captación con fines de explotación sexual, señalando a las mujeres aprehendidas como las responsables de su traslado hacia el vecino país. El organismo ministerial destacó que la actuación permitió desarticular esta operación en el terminal tachirense.

Este caso se suma a las acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad en los últimos meses para combatir este delito. En abril, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) rescató a tres adolescentes en Caracas que habían sido captadas mediante ofertas laborales falsas en redes sociales con el objetivo de trasladarlas a Trinidad y Tobago. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha mantenido encuentros con delegados de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones para coordinar estrategias de prevención y cooperación interinstitucional frente a estas redes delictivas.