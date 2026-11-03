Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron la detención de dos mujeres en el terminal de autobuses de San Cristóbal, estado Táchira, por su presunta vinculación con una red dedicada a la trata de personas. La información fue confirmada este martes por el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus canales oficiales.
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Detienen a dos mujeres en Táchira por presunta trata de personas en el terminal de San Cristóbal
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