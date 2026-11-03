El Ministerio Público de República Dominicana informó sobre la detención de un ciudadano identificado como Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader. El arresto se efectuó tras un allanamiento en su residencia, ubicada en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
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Detenido un hombre en República Dominicana por presunto plan contra el presidente Luis Abinader
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