Detenido un hombre en República Dominicana por presunto plan contra el presidente Luis Abinader

La medida judicial fue autorizada por la jueza Josefina Díaz Marte, tras una solicitud presentada por los fiscales Benedicto Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron equipos electrónicos y sustancias químicas que, según el Ministerio Público, presuntamente iban a ser empleadas en el ataque.

De acuerdo con la resolución judicial, el plan estaba orientado a ejecutar un atentado terrorista contra el mandatario durante los actos del Día de la Constitución, previstos para el 6 de noviembre. No obstante, el documento menciona la sede del Congreso Nacional en Santo Domingo, mientras que las conmemoraciones oficiales se realizan tradicionalmente en la provincia de San Cristóbal.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las probables motivaciones que habrían originado el plan contra el jefe de Estado. El presidente Luis Abinader se encuentra actualmente en España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana y se espera que retorne a la nación caribeña este viernes.