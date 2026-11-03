Detenido un hombre en Casigua El Cubo por presunta incitación a menor a ver pornografía

La aprehensión se efectuó este martes 3 de noviembre, luego de que la madre de la menor acudiera a la sede policial para denunciar a su expareja por presuntamente incitar a la niña a observar pornografía. Según informó el organismo policial, el procedimiento se llevó a cabo mientras el ciudadano se trasladaba en una motocicleta marca Bera, modelo SBR / Xpress 150, color rojo, identificada con la placa AA1N67F.

Durante la actuación, los oficiales retuvieron el vehículo y un teléfono celular inoperativo marca Samsung. El detenido y las evidencias colectadas quedaron a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes sobre el caso.