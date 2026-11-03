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Detenido un hombre en Casigua El Cubo por presunta incitación a menor a ver pornografía

Sucesos en el Sur del Lago

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Imagen de la noticia: Detenido un hombre en Casigua El Cubo por presunta incitación a menor a ver pornografía

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Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) arrestaron a Emiro Orlando Gelves Galvis, de 43 años, en el bulevar Horacio Guillén, ubicado en la calle Bolívar de la población de Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprúm.

La aprehensión se efectuó este martes 3 de noviembre, luego de que la madre de la menor acudiera a la sede policial para denunciar a su expareja por presuntamente incitar a la niña a observar pornografía. Según informó el organismo policial, el procedimiento se llevó a cabo mientras el ciudadano se trasladaba en una motocicleta marca Bera, modelo SBR / Xpress 150, color rojo, identificada con la placa AA1N67F.

Durante la actuación, los oficiales retuvieron el vehículo y un teléfono celular inoperativo marca Samsung. El detenido y las evidencias colectadas quedaron a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes sobre el caso.

Con información de noticiascol.com

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