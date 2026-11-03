Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) arrestaron a Emiro Orlando Gelves Galvis, de 43 años, en el bulevar Horacio Guillén, ubicado en la calle Bolívar de la población de Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprúm.
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Sucesos
Detenido un hombre en Casigua El Cubo por presunta incitación a menor a ver pornografía
Sucesos en el Sur del Lago
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