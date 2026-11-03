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Delcy Rodríguez reporta desaceleración de la inflación durante el mes de octubre

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este martes 3 de noviembre el balance inflacionario correspondiente al mes de octubre, situando el indicador en 6,2%. Durante su participación en el Congreso de Conindustria, la funcionaria calificó este resultado como el nivel más bajo registrado en los últimos 24 meses.

Rodríguez vinculó este comportamiento con el desempeño del aparato productivo nacional y el aumento del consumo interno. Según las cifras expuestas, la capacidad de consumo de los venezolanos aumentó 23% durante el último año, factor que, junto a una mayor utilización de la capacidad instalada en las empresas, habría incidido en la desaceleración de los precios.

En su alocución ante los representantes del sector industrial, la mandataria también hizo referencia al entorno financiero, señalando que los sectores productivos han operado bajo las limitaciones impuestas por las sanciones internacionales. No obstante, afirmó que actualmente se está avanzando hacia una nueva etapa de recuperación económica a pesar de dichas condiciones.

Con información de noticiascol.com

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