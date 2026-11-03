La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este martes 3 de noviembre el balance inflacionario correspondiente al mes de octubre, situando el indicador en 6,2%. Durante su participación en el Congreso de Conindustria, la funcionaria calificó este resultado como el nivel más bajo registrado en los últimos 24 meses.
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Delcy Rodríguez reporta desaceleración de la inflación durante el mes de octubre
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