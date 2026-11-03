En el marco del Congreso Conindustria 2026: Construyendo caminos, realizado este 3 de noviembre, la Confederación de Industriales de Venezuela expuso la necesidad de una reforma tributaria como eje fundamental para dinamizar el aparato productivo del país. La directiva del gremio señaló que el peso de los tributos actuales constituye uno de los principales obstáculos para la expansión manufacturera.
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Conindustria propone reducir carga tributaria para impulsar la producción nacional
Congreso Conindustria 2026
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