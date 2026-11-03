Conindustria propone reducir carga tributaria para impulsar la producción nacional

Mahomed Hussein, primer vicepresidente de la organización, detalló que los impuestos nacionales, fiscales y parafiscales alcanzan hasta un 63 % de los ingresos empresariales. Esta cifra supera significativamente el promedio de América Latina, donde la carga máxima se sitúa en el 40 %. Ante este panorama, el gremio presentó una propuesta formal para disminuir la presión fiscal y ampliar la base de contribuyentes mediante la incorporación de sectores informales.

«Si bajamos esa carga fiscal, esa informalidad pasaría a formalizarse y al final, bajando del 63 al 40 %, tendríamos un 50 % más de recaudación», afirmó Hussein durante las sesiones del evento.

Por su parte, el presidente de Conindustria, Tito López, abordó los desafíos socioeconómicos y enfatizó que cualquier ajuste salarial debe estar vinculado directamente al incremento real de la producción. López subrayó que el foco debe centrarse en la productividad y no en medidas artificiales, además de insistir en la importancia de revisar el impacto de los beneficios socioeconómicos sobre el salario base.

El dirigente gremial también planteó que el sector público debe contribuir mediante una revisión profunda del gasto fiscal y la dinamización o privatización de empresas estatales. El objetivo es inyectar mayor competitividad a la economía venezolana de cara a los próximos años. El cierre del congreso contó con la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destacó el trabajo del Estado para impulsar al sector industrial, junto a representantes de la CAF y la Fundación Empresas Polar.

La propuesta busca oxigenar al aparato productivo nacional mediante una estrategia integral que combine la flexibilización tributaria con mejoras en la eficiencia operativa.