Concierto de Maná en Red Rocks llegará a YouTube este 6 de noviembre

Bajo el título Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks), el espectáculo estará disponible de forma gratuita a través del canal oficial de la banda y permanecerá en la plataforma tras la transmisión inicial. El recinto, reconocido por sus formaciones rocosas naturales, tiene un significado especial para el vocalista Fher Olvera, quien recordó que en su juventud trabajó en Denver y soñaba con presentarse en ese escenario.

Durante el concierto, la agrupación interpreta éxitos como “Rayando el sol”, “Clavado en un bar”, “Labios compartidos” y “Oye mi amor”. Este lanzamiento, realizado en colaboración con YouTube y Warner Music, el lanzamiento coincide con las celebraciones por las cuatro décadas de trayectoria de Maná, una de las agrupaciones de mayor proyección internacional en el rock en español.

Recientemente, la banda fue reconocida como artista pop latino del año en la categoría de dúo o grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Actualmente, Maná continúa con su gira Vivir Sin Aire Tour, con próximas presentaciones confirmadas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de cerrar con dos fechas en Ciudad de México.