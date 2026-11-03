La banda mexicana Maná estrenará el 6 de noviembre en YouTube un concierto grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, ubicado en Colorado, Estados Unidos. Esta presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los cuarenta años de trayectoria de la agrupación.
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Concierto de Maná en Red Rocks llegará a YouTube este 6 de noviembre
Aniversario musical
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Con información de El Nacional
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