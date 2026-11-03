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Claves de diseño para optimizar espacios reducidos en el hogar

Diseño de interiores

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Imagen de la noticia: Claves de diseño para optimizar espacios reducidos en el hogar

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Los pasillos suelen ser considerados simples zonas de paso, pero su diseño influye de forma directa en la percepción de amplitud y armonía de toda la vivienda. A menudo, el intento por aprovechar cada centímetro deriva en errores que saturan el ambiente y generan desorden visual.

Las especialistas del estudio de interiorismo Düem Studio han identificado las fallas más habituales en estos espacios reducidos. Según las expertas, uno de los errores principales es la acumulación excesiva de materiales, colores y elementos decorativos sin un propósito claro. la clave real radica en mantener una continuidad armónica y utilizar los recursos de manera intencionada para evitar fragmentar el entorno.

Claves de diseño para pasillos reducidos: Düem Studio revela los fallos que arruinan el espacioFoto: elmueble.com

Otro aspecto crítico es la iluminación. Las interioristas advierten que apostar por un único punto de luz cenital es un error, ya que lo ideal es trabajar la luz por capas combinando funciones y atmósferas que aporten profundidad al recorrido. Asimismo, el exceso de mobiliario con demasiada profundidad suele obstaculizar la circulación y aumentar la sensación de agobio.

Finalmente, las expertas subrayan la importancia de dejar zonas libres. En el diseño de interiores, tan importante como saber rellenar es saber diseñar el vacío, permitiendo que el espacio respire para mejorar la comodidad y el orden general de la casa.

Con información de noticiascol.com

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