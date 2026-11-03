Los pasillos suelen ser considerados simples zonas de paso, pero su diseño influye de forma directa en la percepción de amplitud y armonía de toda la vivienda. A menudo, el intento por aprovechar cada centímetro deriva en errores que saturan el ambiente y generan desorden visual.
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Claves de diseño para optimizar espacios reducidos en el hogar
Diseño de interiores
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