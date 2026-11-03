Claves de diseño para optimizar espacios reducidos en el hogar

Las especialistas del estudio de interiorismo Düem Studio han identificado las fallas más habituales en estos espacios reducidos. Según las expertas, uno de los errores principales es la acumulación excesiva de materiales, colores y elementos decorativos sin un propósito claro. la clave real radica en mantener una continuidad armónica y utilizar los recursos de manera intencionada para evitar fragmentar el entorno.

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Otro aspecto crítico es la iluminación. Las interioristas advierten que apostar por un único punto de luz cenital es un error, ya que lo ideal es trabajar la luz por capas combinando funciones y atmósferas que aporten profundidad al recorrido. Asimismo, el exceso de mobiliario con demasiada profundidad suele obstaculizar la circulación y aumentar la sensación de agobio.

Finalmente, las expertas subrayan la importancia de dejar zonas libres. En el diseño de interiores, tan importante como saber rellenar es saber diseñar el vacío, permitiendo que el espacio respire para mejorar la comodidad y el orden general de la casa.