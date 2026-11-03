El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo este martes 3 de noviembre una comunicación telefónica con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Durante el contacto, ambos funcionarios evaluaron la agenda de cooperación bilateral y exploraron oportunidades de inversión entre ambos países.
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Cancilleres de Venezuela y Qatar revisan acuerdos y nueva conexión aérea
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