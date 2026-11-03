Cancilleres de Venezuela y Qatar revisan acuerdos y nueva conexión aérea

A través de sus canales oficiales, el canciller venezolano informó que la conversación permitió abordar diversos temas, entre ellos los desafíos globales actuales. Asimismo, Blanco destacó la importancia del inicio de la conexión aérea operada por Qatar Airways, señalando que esta ruta contribuirá a estrechar los lazos de amistad y el intercambio comercial y cultural entre las dos naciones.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó la llamada y detalló que los diplomáticos intercambiaron perspectivas sobre el estado de sus relaciones bilaterales. En el marco del diálogo, el representante qatarí repasó los acontecimientos recientes en América Latina y ratificó el respaldo de su país a las iniciativas orientadas a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región.