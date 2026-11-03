El uso de plantas aromáticas ha sido una constante en la medicina tradicional, donde el laurel se ha consolidado como un elemento valorado por sus propiedades para la salud integral. Su preparación, que consiste en sumergir hojas frescas o secas en agua hirviendo, permite extraer aceites esenciales como el cineol y el eugenol, responsables de sus efectos terapéuticos.
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Bienestar
Beneficios del laurel: cómo la infusión natural favorece la salud metabólica y digestiva
Medicina tradicional
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