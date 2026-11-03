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Beneficios del laurel: cómo la infusión natural favorece la salud metabólica y digestiva

Medicina tradicional

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El uso de plantas aromáticas ha sido una constante en la medicina tradicional, donde el laurel se ha consolidado como un elemento valorado por sus propiedades para la salud integral. Su preparación, que consiste en sumergir hojas frescas o secas en agua hirviendo, permite extraer aceites esenciales como el cineol y el eugenol, responsables de sus efectos terapéuticos.

En el ámbito digestivo, el consumo de esta infusión favorece la secreción de enzimas estomacales, lo que resulta eficaz para mitigar la pesadez, la hinchazón abdominal y la acumulación de gases tras comidas abundantes. Asimismo, diversos estudios sugieren que la ingesta controlada de sus extractos ayuda a regular los niveles de glucosa circulante en sangre, mejorando la sensibilidad a la insulina y contribuyendo a la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos.

Guía completa sobre la infusión de laurel: beneficios para el metabolismo, glucosa y bienestar integral

Más allá de sus beneficios metabólicos, el laurel ofrece ventajas para el sistema respiratorio. Los vapores de la bebida caliente actúan como un potente expectorante natural, facilitando la descongestión de las vías aéreas ante cuadros de resfriado o bronquitis. Adicionalmente, sus terpenos poseen propiedades relajantes que pueden ayudar a reducir la ansiedad y favorecer un descanso reparador durante la noche.

A pesar de estas bondades, los especialistas recomiendan moderación en su consumo, ya que el uso excesivo podría derivar en molestias estomacales o hipotensión. Es fundamental que mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o personas bajo tratamiento médico crónico para la coagulación o la glucemia consulten con un profesional de la salud antes de incorporar esta infusión a su rutina diaria.

Con información de noticiascol.com

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