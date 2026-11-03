Balance de seguridad: 491 aprehendidos en Ecuador tras dos noches de restricción nocturna

De acuerdo con el balance oficial, el Ministerio del Interior contabilizó 408 arrestos, de los cuales 282 corresponden a ciudadanos que transgredieron la prohibición de tránsito nocturno, mientras que 126 fueron detenidos por la presunta comisión de delitos como robo, intimidación, daños materiales y porte de armas. Por su parte, las Fuerzas Armadas reportaron 83 detenciones adicionales tras ejecutar 188 despliegues militares durante las madrugadas del domingo y el lunes.

En el marco de estos operativos, las autoridades incautaron 16 armas de fuego, 83 municiones y 95,9 kilogramos de sustancias estupefacientes. Asimismo, se logró la recuperación de 107 automóviles y 139 motocicletas que permanecían inmovilizadas o retenidas.

La restricción abarca las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Este es el cuarto toque de queda decretado en el país durante el año. La medida culminará dos semanas antes de los comicios locales previstos para el 29 de noviembre, cuando la población elegirá autoridades municipales y prefectos departamentales.

La zona costera ecuatoriana presenta los índices más altos de violencia vinculada al crimen organizado. Ante este escenario, el presidente Daniel Noboa mantiene la declaratoria de «conflicto armado interno», vigente desde enero de 2024, estatus legal que clasifica a las estructuras criminales como organizaciones terroristas.