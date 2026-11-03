El Ministerio del Interior de Ecuador informó que 491 personas fueron detenidas durante las dos primeras noches de toque de queda en cinco provincias de la región costera. La medida, que busca frenar los índices de violencia, la restricción de movilidad rige entre las 12:00 am y las 5:00 am, hora local, y se mantendrá vigente hasta el próximo 10 de noviembre.
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Balance de seguridad: 491 aprehendidos en Ecuador tras dos noches de restricción nocturna
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Con información de noticiascol.com
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