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Amenaza de bomba activa protocolos de seguridad en aeropuerto de Murcia

Seguridad aérea

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Imagen de la noticia: Amenaza de bomba activa protocolos de seguridad en aeropuerto de Murcia

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Un vuelo de la aerolínea Ryanair, procedente de Mánchester, fue objeto de una amenaza de bomba este martes 3 de noviembre, lo que obligó a las autoridades españolas a desplegar un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La aeronave aterrizó a las 10:50 de la mañana, momento en el cual se activaron un protocolo de emergencia para resguardar a los pasajeros y al personal aeroportuario.

Tras el desembarque, los viajeros quedaron bajo supervisión de la Policía Nacional, mientras especialistas TEDAX de la Guardia Civil llevaron a cabo una inspección exhaustiva de la cabina y la estructura del avión. El despliegue incluyó la participación de bomberos y servicios sanitarios, además de la creación de un comité de crisis para gestionar la situación. Finalmente, las autoridades descartaron la presencia de explosivos en la aeronave, permitiendo que las operaciones en el terminal aéreo retomaran su curso habitual.

El incidente en España coincidió con una alerta similar en Europa durante la misma jornada. Un Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT, que cubría la ruta entre Londres y Varsovia, recibió una amenaza de bomba que forzó su aterrizaje en el aeropuerto de Varsovia-Modlin. La aeronave, con 181 personas a bordo, fue sometida a verificaciones de seguridad tras el cierre temporal de las instalaciones polacas.

Con información de noticiascol.com

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