Amenaza de bomba activa protocolos de seguridad en aeropuerto de Murcia

Tras el desembarque, los viajeros quedaron bajo supervisión de la Policía Nacional, mientras especialistas TEDAX de la Guardia Civil llevaron a cabo una inspección exhaustiva de la cabina y la estructura del avión. El despliegue incluyó la participación de bomberos y servicios sanitarios, además de la creación de un comité de crisis para gestionar la situación. Finalmente, las autoridades descartaron la presencia de explosivos en la aeronave, permitiendo que las operaciones en el terminal aéreo retomaran su curso habitual.

El incidente en España coincidió con una alerta similar en Europa durante la misma jornada. Un Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT, que cubría la ruta entre Londres y Varsovia, recibió una amenaza de bomba que forzó su aterrizaje en el aeropuerto de Varsovia-Modlin. La aeronave, con 181 personas a bordo, fue sometida a verificaciones de seguridad tras el cierre temporal de las instalaciones polacas.