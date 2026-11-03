Un vuelo de la aerolínea Ryanair, procedente de Mánchester, fue objeto de una amenaza de bomba este martes 3 de noviembre, lo que obligó a las autoridades españolas a desplegar un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La aeronave aterrizó a las 10:50 de la mañana, momento en el cual se activaron un protocolo de emergencia para resguardar a los pasajeros y al personal aeroportuario.
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Amenaza de bomba activa protocolos de seguridad en aeropuerto de Murcia
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