Los ingresos facturados por Petróleos de Venezuela (PDVSA) por concepto de exportaciones de crudo y derivados alcanzaron un incremento del 60% durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según datos difundidos por la publicación especializada Exclusivas Económicas, la facturación total al cierre de septiembre ascendió a 18.700 millones de dólares, lo que supone un aumento de 7.000 millones de dólares respecto al ejercicio de 2025.
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Ventas petroleras de PDVSA superan el millón de barriles diarios y elevan su facturación
Sector petrolero
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Con información de noticiascol.com
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