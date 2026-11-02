Ventas petroleras de PDVSA superan el millón de barriles diarios y elevan su facturación

Este resultado se fundamenta en dos factores principales: la expansión del 26% en el volumen de ventas externas, con despachos que superan el millón de barriles diarios, y el alza en los precios internacionales. En particular, el crudo marcador Merey promedió 15 dólares por encima del registro del año previo, alcanzando picos superiores a los 93 dólares por barril, una cifra que no se observaba en más de una década.

No obstante, la disponibilidad real de divisas en las arcas de la estatal se mantiene restringida debido a dos factores determinantes. En primer lugar, la facturación neta se vio reducida entre 1.800 y 2.000 millones de dólares por la compra de componentes intermedios, importados desde Estados Unidos, necesarios para el procesamiento y mejora del crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Adicionalmente, los ingresos liquidados no ingresan directamente a la tesorería de PDVSA. Debido a las normativas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vigentes tras los eventos del 3 de enero, los pagos por las compras de crudo deben ser depositados en el Fondo de Depósito de Gobiernos Extranjeros.