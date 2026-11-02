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Tradición y belleza: el ciclo lunar de noviembre para renovar tu imagen

Guía de cuidado personal

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El seguimiento de las fases lunares mantiene una vigencia importante entre quienes acostumbran organizar sus rutinas de belleza y visitas a la peluquería basándose en las tradiciones ancestrales. Aunque la ciencia moderna mantiene una postura neutral sobre la influencia del satélite en el cuerpo humano, muchas personas aprovechan el ciclo lunar de noviembre de 2026 para planificar sus tratamientos capilares y jornadas de depilación.

El calendario lunar de noviembre de 2026 ofrece fechas específicas para quienes siguen la tradición de organizar sus rutinas de belleza y cuidado personal con la expectativa de obtener resultados más duraderos.

Las mejores fechas para cortar el cabello y depilarse: calendario lunar de noviembreFoto: Magnific

De acuerdo con las creencias populares, el mes comienza con la fase de cuarto menguante, entre el 1 y el 8 de noviembre, periodo señalado como el más propicio para iniciar la depilación. Posteriormente, el lunes 9 de noviembre llega la Luna nueva, jornada en la que se recomienda priorizar tratamientos de hidratación y nutrición capilar.

Para quienes buscan un crecimiento más rápido y fuerte, el periodo comprendido entre el 10 y el 23 de noviembre estará marcado por la presencia de la Luna creciente. Dentro de este lapso, los días entre el 17 y el 23 son sugeridos para retirar puntas maltratadas y mantener la salud de la melena.

Finalmente, el martes 24 de noviembre tendrá lugar la Luna llena, una jornada muy especial que suele asociarse con la búsqueda de mayor volumen y abundancia en el cabello. Los días restantes, del 25 al 30 de noviembre, cierran el mes con un segundo ciclo enfocado nuevamente en la depilación corporal.

Con información de Magnific

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