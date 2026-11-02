Tradición y belleza: el ciclo lunar de noviembre para renovar tu imagen

El calendario lunar de noviembre de 2026 ofrece fechas específicas para quienes siguen la tradición de organizar sus rutinas de belleza y cuidado personal con la expectativa de obtener resultados más duraderos.

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De acuerdo con las creencias populares, el mes comienza con la fase de cuarto menguante, entre el 1 y el 8 de noviembre, periodo señalado como el más propicio para iniciar la depilación. Posteriormente, el lunes 9 de noviembre llega la Luna nueva, jornada en la que se recomienda priorizar tratamientos de hidratación y nutrición capilar.

Para quienes buscan un crecimiento más rápido y fuerte, el periodo comprendido entre el 10 y el 23 de noviembre estará marcado por la presencia de la Luna creciente. Dentro de este lapso, los días entre el 17 y el 23 son sugeridos para retirar puntas maltratadas y mantener la salud de la melena.

Finalmente, el martes 24 de noviembre tendrá lugar la Luna llena, una jornada muy especial que suele asociarse con la búsqueda de mayor volumen y abundancia en el cabello. Los días restantes, del 25 al 30 de noviembre, cierran el mes con un segundo ciclo enfocado nuevamente en la depilación corporal.