El seguimiento de las fases lunares mantiene una vigencia importante entre quienes acostumbran organizar sus rutinas de belleza y visitas a la peluquería basándose en las tradiciones ancestrales. Aunque la ciencia moderna mantiene una postura neutral sobre la influencia del satélite en el cuerpo humano, muchas personas aprovechan el ciclo lunar de noviembre de 2026 para planificar sus tratamientos capilares y jornadas de depilación.
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Tradición y belleza: el ciclo lunar de noviembre para renovar tu imagen
Guía de cuidado personal
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