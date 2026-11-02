Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Sector empresarial cuestiona la vigencia de la Ley de Pensiones en Venezuela

Debate económico

|2 min|
Imagen de la noticia: Sector empresarial cuestiona la vigencia de la Ley de Pensiones en Venezuela

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Diversos sectores de la vida nacional han comenzado a cuestionar la permanencia de la Ley de Pensiones, argumentando que la Ley de Pensiones, concebida como una medida transitoria, representa actualmente una carga fiscal que obstaculiza el desarrollo del sector privado. Según los planteamientos expuestos, la normativa fue presentada originalmente como una medida extraordinaria ante circunstancias específicas que, tras los cambios registrados desde inicios de año, han perdido vigencia.

El contexto económico actual, marcado por la flexibilización de sanciones y el aumento de la inversión, especialmente en el sector petrolero, ha generado expectativas de recuperación del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, expertos y dirigentes empresariales sostienen que sin una urgente reforma fiscal el sector privado no podrá tener su despegue definitivo, afectando también las remuneraciones de los trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la crítica es la existencia de una suerte de doble tributación, ya que las empresas mantienen sus aportes obligatorios al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En este sentido, se advierte que el aporte fijado en 9% de la nómina de salarios y bonificaciones encarece los costos laborales en un momento en el que el país requiere incentivar la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Aunque se reconoce la importancia de proteger a los pensionados, los sectores críticos enfatizan que debilitar a las empresas que generan inversión y empleo resulta contraproducente para la economía nacional. La petición central apunta a revisar esta contribución especial, cuya naturaleza original era transitoria, para evitar que se consolide como un obstáculo permanente para el sector formal.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesEconomía VenezolanaLey PensionesSector Privado

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.