Diversos sectores de la vida nacional han comenzado a cuestionar la permanencia de la Ley de Pensiones, argumentando que la Ley de Pensiones, concebida como una medida transitoria, representa actualmente una carga fiscal que obstaculiza el desarrollo del sector privado. Según los planteamientos expuestos, la normativa fue presentada originalmente como una medida extraordinaria ante circunstancias específicas que, tras los cambios registrados desde inicios de año, han perdido vigencia.
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Sector empresarial cuestiona la vigencia de la Ley de Pensiones en Venezuela
Debate económico
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