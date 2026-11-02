Sector empresarial cuestiona la vigencia de la Ley de Pensiones en Venezuela

El contexto económico actual, marcado por la flexibilización de sanciones y el aumento de la inversión, especialmente en el sector petrolero, ha generado expectativas de recuperación del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, expertos y dirigentes empresariales sostienen que sin una urgente reforma fiscal el sector privado no podrá tener su despegue definitivo, afectando también las remuneraciones de los trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la crítica es la existencia de una suerte de doble tributación, ya que las empresas mantienen sus aportes obligatorios al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En este sentido, se advierte que el aporte fijado en 9% de la nómina de salarios y bonificaciones encarece los costos laborales en un momento en el que el país requiere incentivar la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Aunque se reconoce la importancia de proteger a los pensionados, los sectores críticos enfatizan que debilitar a las empresas que generan inversión y empleo resulta contraproducente para la economía nacional. La petición central apunta a revisar esta contribución especial, cuya naturaleza original era transitoria, para evitar que se consolide como un obstáculo permanente para el sector formal.