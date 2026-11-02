La plataforma digital del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría sido blanco de un ciberataque este lunes 2 de noviembre, según alertas difundidas por especialistas en ciberseguridad. El evento, que involucraría la vulneración de sus sistemas informáticos, fue reportado inicialmente a través de plataformas digitales.
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Ciencia y Tecnología
Reportan presunta vulneración de sistemas informáticos del TSJ
Seguridad informática
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Con información de Eldiario
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