Reportan presunta vulneración de sistemas informáticos del TSJ

El usuario identificado como «x01x00», reconocido por adjudicarse ataques previos contra instituciones en el país, publicó un mensaje dirigido a la cuenta oficial del Poder Judicial en la red social X, mencionando a grupos de ransomware. No obstante, el TSJ no ha emitido un comunicado oficial que confirme la magnitud de la brecha, el alcance del robo de datos o la posible afectación de sus servidores institucionales.

Por su parte, la firma de ciberinteligencia Vecert Analyzer emitió una alerta preventiva tras detectar un presunta intrusión en los sistemas del Tribunal Supremo de Justicia, señalando un posible acceso no autorizado al Directorio Activo del tribunal. Según el reporte técnico, esto habría comprometido información sobre cuentas de magistrados, grupos de seguridad, unidades administrativas y registros de dispositivos conectados al dominio judicial.

Ante el nivel de exposición detectado, los expertos recomendaron medidas preventivas para los equipos de respuesta a incidentes, tales como la rotación masiva de credenciales, la invalidación de contraseñas expuestas y la revisión exhaustiva de la conectividad perimetral y redes VPN para descartar accesos remotos anómalos.