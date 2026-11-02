La sábila, conocida científicamente como Aloe vera, se ha consolidado como un aliado fundamental en las rutinas de belleza natural. Sus propiedades curativas e hidratantes la convierten en un ingrediente clave para el mantenimiento de la salud capilar y cutánea.
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Propiedades de la sábila para fortalecer el cabello y revitalizar la piel
Salud y belleza natural
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