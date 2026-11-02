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Plataformas digitales y salas de cine renuevan su oferta de contenidos este mes

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La oferta de entretenimiento para noviembre incluye una variada selección de títulos que llegarán tanto a las salas de cine como a los servicios de streaming. Los usuarios encontrarán producciones muy esperadas en cines y servicios digitales a lo largo de las próximas semanas.

Primeros días del mes

El 1 de noviembre inicia con la cuarta temporada de La Edad Dorada y la película The Polar Express. Posteriormente, el 4 de noviembre se suman La Razón de Estar Contigo: Una Navidad Perfecta en Netflix, The Mongoose en Prime Video, además de La Emperatriz Divorciada y la segunda temporada de Todo Vale en Disney Plus.

Lanzamientos de mediados de noviembre

La cartelera cinematográfica recibe el 5 de noviembre a The Cat in the Hat y Godzilla Minus Zero. Por su parte, el 6 de noviembre debutan Palacio en Netflix y Campus Drivers en Prime Video. El 8 de noviembre se estrena la segunda temporada de Ciudad de Dios en HBO Max, mientras que el 11 de noviembre llega la segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder a Prime Video.

Segunda quincena

El 12 de noviembre Netflix estrena la tercera temporada de La Emperatriz, mientras que en cines llegan Encanto, Ebenezer y I Play Rocky. El 18 de noviembre se suman Gordon en Netflix y Somos Así en Disney Plus. El 19 de noviembre se estrena en pantalla grande The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. El 20 de noviembre Prime Video lanza Perfectos Mentirosos y LOL Argentina, junto a la tercera temporada de Percy Jackson and the Olympians en Disney Plus. Finalmente, el 21 de noviembre debuta la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood en Disney Plus.

Cierre de mes

El 25 de noviembre llega Blade Runner 2099 a Prime Video. El 26 de noviembre se estrenan Toos: The Van Der Valk Kidnapping y la segunda temporada de The Hunting Wives en Netflix, además de las películas Focker In-Law y Hexed en cines. El 27 de noviembre concluye el mes con la producción Quasimodo en Netflix.

Con información de noticiascol.com

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