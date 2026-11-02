Miss Universe Venezuela 2025 afirma estar preparada para el certamen internacional en Puerto Rico

Durante una entrevista en el programa radial de la periodista Shirley Varnagy, la soberana agradeció el apoyo recibido por los venezolanos durante su etapa de preparación. Estoy lista para darlo todo, para traernos esa octava corona, afirmó Vegas Goetz, quien busca sumar un nuevo título para Venezuela, país que cuenta con siete coronas en la historia del concurso.

La representante destacó el papel fundamental de la organización Miss Venezuela en su formación, señalando que recibió herramientas clave en áreas como oratoria, pasarela y lenguaje corporal. El Miss Venezuela se distingue a nivel internacional por contar con los mejores profesionales, agregó la reina de belleza.

Vegas Goetz también resaltó la importancia de mantener su autenticidad durante el proceso. Mi esencia nunca ha cambiado y eso es lo más importante, subrayó sobre su experiencia previa a la competencia donde la mexicana Fátima Bosch entregará el título a su sucesora.