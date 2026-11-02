Clara Vegas Goetz, Miss Universe Venezuela 2025, aseguró este lunes que se encuentra preparada para representar al país en la edición 75 del Miss Universo, certamen que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Miss Universe Venezuela 2025 afirma estar preparada para el certamen internacional en Puerto Rico
Certamen internacional
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...