Leonardo Villalobos y Juliana Bigott anuncian su compromiso tras la Bajada de la Chinita

El hecho ocurrió en el marco de la festividad religiosa que da inicio a las celebraciones patronales en la capital zuliana. Según lo compartido por el propio animador, el compromiso fue sellado con la entrega de un anillo de compromiso frente a la imagen de la Santa Patrona, aprovechando la carga espiritual que caracteriza a esta fecha para los feligreses.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la pareja. Villalobos publicó un mensaje en Instagram donde destacó la importancia del momento litúrgico, mientras que Bigott respondió a la propuesta mediante la misma plataforma, confirmando su aceptación con un mensaje público de compromiso hacia el animador.

Tras la publicación, el anuncio generó diversas reacciones en el medio artístico nacional. Colegas, periodistas y seguidores del presentador han expresado sus felicitaciones a la pareja, celebrando esta nueva etapa en la vida personal de Villalobos.