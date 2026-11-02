El reconocido animador y actor venezolano Leonardo Villalobos formalizó su compromiso matrimonial con la empresaria Juliana Bigott en un evento que unió la fe con la vida personal del comunicador. El anuncio se dio a conocer tras la celebración de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, durante la tradicional Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, celebrada el pasado 31 de octubre en Maracaibo.
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Leonardo Villalobos y Juliana Bigott anuncian su compromiso tras la Bajada de la Chinita
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