La infectóloga venezolana María Eugenia Landaeta alertó este lunes 2 de noviembre sobre los riesgos asociados al consumo de frutas y jugos que podrían estar contaminados con el insecto Panstrongylus, popularmente conocido como chipo. La especialista señaló que el vector puede pasar inadvertido al introducirse en las frutas, lo que facilita la transmisión oral de la enfermedad de Chagas.
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Bienestar
Infectóloga advierte que el chipo puede ocultarse en frutas y jugos
Salud pública
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Con información de Eldiario
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