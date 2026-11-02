Infectóloga advierte que el chipo puede ocultarse en frutas y jugos

El panstrongylus puede meterse dentro de las frutas y, al licuarlo, no se ve, explicó Landaeta durante una entrevista para VPI TV. Según la experta, esta vía de contagio puede derivar en cuadros clínicos severos, especialmente en niños, manifestándose con fiebres prolongadas y complicaciones cardíacas como miocarditis y pericarditis.

La doctora destacó que la transmisión ocurre tanto por la presencia del insecto completo como por sus heces, las cuales contienen parásitos altamente infectantes. Cualquiera de las dos maneras puede contaminar el jugo y causar la transmisión de la enfermedad, advirtió, añadiendo que el periodo de incubación varía según la carga parasitaria y la respuesta de cada paciente.

Este panorama de salud se suma a las preocupaciones expresadas por investigadores del Instituto Experimental José Witremundo Torrealba de la Universidad de Los Andes (ULA), quienes en agosto de 2026 advirtieron sobre el posible resurgimiento de enfermedades emergentes tras los sismos ocurridos en junio. El investigador Erik Brown señaló que el deterioro en la infraestructura de servicios básicos, como el suministro de agua y el alcantarillado, crea condiciones propicias para la reproducción de vectores.

Por su parte, la doctora Belkisyolé Alarcón de Noya, del Instituto de Medicina Tropical (IMT) de Caracas, recordó que la enfermedad de Chagas representa un problema de salud pública en el país. Es muy frecuente ver picaduras de chipo, pero realmente esa picada no nos afecta, aclaró, enfatizando que el mayor riesgo reside en la contaminación de alimentos y bebidas con las heces del insecto o el contacto de estas con heridas abiertas.