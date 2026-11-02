Inameh: Pronóstico para este lunes 2 de noviembre 2026

De acuerdo con el boletín publicado en sus redes sociales, las precipitaciones se harán sentir en horas vespertinas.

¿Dónde lloverá en las próximas horas?

Según el Inameh, se prevén condiciones meteorológicas estables en buena parte del país, predominando cielo de parcial a despejado; sin embargo, se esperan áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos en áreas de Bolívar, Amazonas, región insular y Zulia.

En horas de la tarde y la noche se estima un incremento de la cobertura nubosa, con posibles precipitaciones y eventuales descargas eléctricas en zonas al oeste de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, Falcón, los Andes y Zulia; así como lluvias moderadas o de menor intensidad en la región centro-norte.

En el resto del territorio nacional, se espera cielo de parcial a despejado.

Pronóstico para la Gran Caracas

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se espera nubosidad parcial en la mañana, con posibilidad de lluvias débiles en áreas de montaña y costas de Miranda.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará de parcial a nublado con probables lluvias de variable intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de 35°C en la capital y La Guaira.

Temperaturas en el resto del país

El reporte señala temperaturas máximas de 39°C en Puerto Ayacucho y Guayana Esequiba; 38°C en Maracaibo y Barquisimeto; y 37°C en Barcelona y Coro.

La mínima nacional se ubica en Mérida con 7°C.