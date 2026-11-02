La industria del entretenimiento latinoamericano registra un nuevo movimiento que ha captado la atención de los seguidores de los melodramas clásicos. La actriz venezolana Gaby Spanic y el actor Giovan Ramos, quienes compartieron créditos en la exitosa producción de 1998, La Usurpadora, han anunciado que volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto audiovisual.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento
Gaby Spanic y Giovan Ramos se reencuentran en una nueva producción televisiva
Entretenimiento
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...