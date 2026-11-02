El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, anunció el comienzo de una nueva gira oficial por el continente europeo, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX). El propósito central de esta misión es posicionar a Venezuela como destino de inversión y establecer mecanismos de cooperación comercial con diversos sectores empresariales.
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Fedecámaras y AVEX inician gira por Europa para promover inversiones en Venezuela
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