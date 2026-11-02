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Fedecámaras y AVEX inician gira por Europa para promover inversiones en Venezuela

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El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, anunció el comienzo de una nueva gira oficial por el continente europeo, una iniciativa desarrollada en conjunto con la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX). El propósito central de esta misión es posicionar a Venezuela como destino de inversión y establecer mecanismos de cooperación comercial con diversos sectores empresariales.

La delegación venezolana, que contará con el respaldo de las representaciones diplomáticas del país en cada destino, tiene previsto desarrollar una agenda de trabajo durante el mes de noviembre en cuatro naciones europeas. Según detalló Capozzolo, el itinerario comenzará en España, del 2 al 4 de noviembre, donde participarán en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano y sostendrán mesas de trabajo con la Organización Internacional de Empleadores.

Posteriormente, la misión se trasladará a Italia los días 5 y 6 de noviembre para sostener encuentros con organizaciones empresariales y una audiencia en la Santa Sede. El 9 de noviembre, la delegación estará en Bélgica, donde el objetivo principal será gestionar la solicitud formal de un Sistema General de Preferencias para facilitar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado europeo.

La gira concluirá en Alemania, del 10 al 12 de noviembre, con la asistencia al foro «Día de América Latina» en Hamburgo. En este evento, los representantes venezolanos presentarán la exposición «Infocus», una estrategia diseñada para atraer capitales hacia el mercado nacional mediante el contacto directo con el empresariado alemán.

Con información de noticiascol.com

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