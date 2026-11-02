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El Gran Circo de México llegó a Bachaquero con su nueva producción “Fiesta Mexicana”

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Tras el rotundo éxito obtenido en las ciudades de Maracaibo y Cabimas, el Gran Circo de México llega a Bachaquero para presentar su nueva producción titulada “Fiesta Mexicana”, un espectáculo concebido en honor a la Reina África, hermana de Los Valntinos, que rinde homenaje a la cultura y tradiciones del pueblo azteca.

“Fiesta Mexicana” propone una experiencia integral e innovadora pensada para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. El repertorio del show reúne atracciones internacionales de alto nivel, entre las que destacan: toda la diversión del Súper Payaso Chuy, Las Guerreras K-pop, experimentados alambristas y malabaristas, la presentación especial de Los caballos del rancho de Vicente Fernández, asimismo, el público podrá disfrutar en vivo del despliegue del famoso carro robot “Bumblebee”, una estructura que se transforma en un Autobot de más de cinco metros de altura, los audaces motociclistas en el temido «globo de la muerte», la actuación de Cristópher, reconocido artista especializado en equilibrios de alto riesgo, junto a la puesta en escena de la Reina África y sus hijas Afrikita y Manzanita, sobrinas de Los Valentinos.

Desde el ingreso a las instalaciones, los asistentes contarán con un área gastronómica y de dulcería con venta de cotufas, tequeños, churros, refrescos y otras opciones para acompañar la función.

Horarios de Funciones:

Lunes a Viernes: 7:00 p.m.

Sábados, Domingos y Feriados: 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Precios de las Entradas:

Adultos: $10

Niños (de 2 a 12 años): $5

Niños menores de 2 años ingresan gratis.

Venta de Boletos: Taquillas del circo, abiertas diariamente a partir de las 10:00 a.m.

Ubicación:

Calle del MEP, a 50 metros de la Avenida Principal, Bachaquero.

Nota para los asistentes:

Las puertas se abrirán una hora antes de cada espectáculo. Se recomienda acudir con anticipación para evitar aglomeracionesen fila.

Con información de noticiascol.com

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