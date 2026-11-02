Ecuador activó este domingo su cuarto toque de queda en lo que va de 2026, una medida que busca contener los altos índices de criminalidad en la zona costera del país. La restricción, que se extenderá hasta el próximo 10 de noviembre, afecta a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
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Ecuador impone su cuarto toque de queda del año para frenar la criminalidad
Medidas de seguridad
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Con información de El Nacional
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