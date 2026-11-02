Ecuador impone su cuarto toque de queda del año para frenar la criminalidad

La medida de restricción de movilidad rige entre las 0.00 y las 5.00 hora local, permitiendo únicamente el desplazamiento de equipos de emergencia. Según lo informado por el presidente Daniel Noboa, el despliegue busca facilitar las operaciones especiales de policías y militares para intervenir inmuebles y capturar a integrantes de bandas delictivas.

Este decreto se enmarca en la política de «conflicto armado» interno que mantiene el mandatario desde 2024. La lucha contra el crimen organizado ha sido una de las principales banderas políticas de Noboa desde su llegada al poder. La situación de seguridad en el país es crítica, tras registrarse en 2025 un récord de 9.283 homicidios.

El toque de queda coincide con un periodo electoral clave, a pocas semanas de los comicios locales del 29 de noviembre, y abarca uno de los puentes festivos más extensos del calendario ecuatoriano. El oficialismo busca fortalecer su control territorial en medio de esta crisis de seguridad que ha llevado a la suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio.