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Dos muertos tras caída de avioneta en las inmediaciones de base militar mexicana

Accidente aéreo en México

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Imagen de la noticia: Dos muertos tras caída de avioneta en las inmediaciones de base militar mexicana

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Una aeronave se precipitó a tierra en las cercanías de la 18va Zona Militar, ubicada en la colonia Venta Prieta, México, dejando como resultado el fallecimiento de sus dos ocupantes. El siniestro ocurrió cuando la avioneta, identificada preliminarmente con la matrícula XBAZG, impactó contra el suelo y posteriormente se incendió.

Efectivos del Ejército Mexicano y equipos de emergencia se movilizaron de inmediato al lugar del suceso para controlar las llamas. Tras extinguir el fuego, las autoridades confirmaron el deceso de las dos personas que viajaban a bordo, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre sus identidades.

El perímetro del accidente fue acordonado por funcionarios de seguridad pública y personal militar con el fin de resguardar las evidencias. Las autoridades no han determinado qué provocó la caída de la aeronave ni han brindado información sobre las circunstancias previas al impacto. Se espera que especialistas de la fiscalía estatal y las autoridades aeronáuticas realicen las experticias necesarias para esclarecer los hechos. Durante las primeras actuaciones, las autoridades confirmaron que dos personas que viajaban a bordo de la avioneta perdieron la vida. El área del accidente permaneció acordonada por efectivos militares y funcionarios de seguridad pública para preservar las evidencias.

Con información de noticiascol.com

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