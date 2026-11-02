Una aeronave se precipitó a tierra en las cercanías de la 18va Zona Militar, ubicada en la colonia Venta Prieta, México, dejando como resultado el fallecimiento de sus dos ocupantes. El siniestro ocurrió cuando la avioneta, identificada preliminarmente con la matrícula XBAZG, impactó contra el suelo y posteriormente se incendió.
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Dos muertos tras caída de avioneta en las inmediaciones de base militar mexicana
Accidente aéreo en México
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