La batalla legal entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué ha sumado un nuevo capítulo, más de cuatro años después de su separación. La expareja se encuentra nuevamente en los tribunales para definir las condiciones de los viajes de sus hijos, Milan y Sasha, entre Miami y Barcelona.
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Defensa de Piqué espera resolución judicial sobre régimen de visitas
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