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Defensa de Piqué espera resolución judicial sobre régimen de visitas

Disputa legal

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La batalla legal entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué ha sumado un nuevo capítulo, más de cuatro años después de su separación. La expareja se encuentra nuevamente en los tribunales para definir las condiciones de los viajes de sus hijos, Milan y Sasha, entre Miami y Barcelona.

La artista presentó una solicitud formal para que el esfuerzo de los desplazamientos no recaiga exclusivamente en los menores, proponiendo que el padre también asuma parte de los traslados en periodos vacacionales cortos. El objetivo principal de esta petición es evitar a los menores los frecuentes y seguidos viajes trasatlánticos, protegiendo así su bienestar físico, emocional y la estabilidad de sus rutinas académicas.

Ante este planteamiento, el equipo legal del exfutbolista ha roto su silencio. Fuentes de la defensa de Piqué declararon al medio ‘Cool’ que se encuentran muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde. Estas declaraciones surgen tras un encuentro que mantuvieron ambos en Barcelona a principios de octubre para abordar las modificaciones solicitadas.

El conflicto reabre el debate sobre el acuerdo de custodia alcanzado en junio de 2022. En aquel momento, se estableció un régimen que parecía haber zanjado las diferencias, pero ahora la justicia deberá determinar si se modifican las medidas vigentes respecto a las visitas y establecer las nuevas condiciones para el bienestar integral de los niños.

Con información de noticiascol.com

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