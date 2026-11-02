Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Entretenimiento

Crystal Hefner denuncia abusos y humillaciones durante su matrimonio con el fundador de Playboy

Revelaciones sobre el fundador de Playboy

|2 min|
Imagen de la noticia: Crystal Hefner denuncia abusos y humillaciones durante su matrimonio con el fundador de Playboy

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Crystal Hefner, última esposa de Hugh Hefner, ha hecho públicas una serie de denuncias sobre el comportamiento del fallecido fundador de Playboy, quien murió en septiembre de 2017. En sus declaraciones, la modelo describió una relación marcada por la desigualdad de poder y las estrictas reglas que condicionaban la vida de las mujeres en la residencia del empresario en Los Ángeles.

De acuerdo con Page Six, la viuda aseguró que durante su matrimonio fue obligada a mantener relaciones sexuales con hombres desconocidos, experiencias que le causaron vergüenza y humillación. Además, Crystal Hefner afirma que su propia historia familiar influyó en su vulnerabilidad frente al empresario, señalando que Hefner solía identificar a mujeres con carencias afectivas para establecer relaciones donde él mantenía el control absoluto.

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, revive las humillaciones que vivió junto al fundador de Playboy

La modelo también cuestionó la imagen pública que el fundador de Playboy proyectó durante décadas, argumentando que su influencia social le permitió evitar el escrutinio de los medios y de otros hombres. En este contexto, Crystal ha manifestado su intención de que se destruya el archivo privado del empresario, el cual está compuesto por cerca de tres mil álbumes y fotografías de mujeres relacionadas con el universo Playboy.

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, revive las humillaciones que vivió junto al fundador de Playboy

La exmodelo busca que se destruyan las imágenes íntimas que, según sus denuncias, fueron obtenidas o conservadas sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ellas. Asimismo, expresó preocupación por la posible existencia de fotografías de menores de edad en dicho archivo. Ante estas declaraciones, los hijos de Hugh Hefner, Cooper y Marston, rechazaron las insinuaciones sobre la presencia de imágenes de menores. Por su parte, Crystal sostiene que su intención es impedir que se siga idealizando el comportamiento de hombres que ejercieron control sobre las mujeres desde posiciones de poder.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

EntretenimientoCrystal HefnerHugh HefnerPlayboy

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.