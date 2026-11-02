Crystal Hefner, última esposa de Hugh Hefner, ha hecho públicas una serie de denuncias sobre el comportamiento del fallecido fundador de Playboy, quien murió en septiembre de 2017. En sus declaraciones, la modelo describió una relación marcada por la desigualdad de poder y las estrictas reglas que condicionaban la vida de las mujeres en la residencia del empresario en Los Ángeles.
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Crystal Hefner denuncia abusos y humillaciones durante su matrimonio con el fundador de Playboy
Revelaciones sobre el fundador de Playboy
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