Crystal Hefner denuncia abusos y humillaciones durante su matrimonio con el fundador de Playboy

De acuerdo con Page Six, la viuda aseguró que durante su matrimonio fue obligada a mantener relaciones sexuales con hombres desconocidos, experiencias que le causaron vergüenza y humillación. Además, Crystal Hefner afirma que su propia historia familiar influyó en su vulnerabilidad frente al empresario, señalando que Hefner solía identificar a mujeres con carencias afectivas para establecer relaciones donde él mantenía el control absoluto.

La modelo también cuestionó la imagen pública que el fundador de Playboy proyectó durante décadas, argumentando que su influencia social le permitió evitar el escrutinio de los medios y de otros hombres. En este contexto, Crystal ha manifestado su intención de que se destruya el archivo privado del empresario, el cual está compuesto por cerca de tres mil álbumes y fotografías de mujeres relacionadas con el universo Playboy.

La exmodelo busca que se destruyan las imágenes íntimas que, según sus denuncias, fueron obtenidas o conservadas sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ellas. Asimismo, expresó preocupación por la posible existencia de fotografías de menores de edad en dicho archivo. Ante estas declaraciones, los hijos de Hugh Hefner, Cooper y Marston, rechazaron las insinuaciones sobre la presencia de imágenes de menores. Por su parte, Crystal sostiene que su intención es impedir que se siga idealizando el comportamiento de hombres que ejercieron control sobre las mujeres desde posiciones de poder.